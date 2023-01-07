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Британская разведка рассказала о значении боев возле Кременной

"Европейская правда"Суббота, 7 января 2023, 07:40

В течение последних нескольких недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного российскими войсками города Кременная Луганской области.

Как сообщает "Европейская правда", на это обращает внимание в своем субботнем обзоре разведывательное сообщество министерства обороны Великобритании.

"В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города", - говорится в сообщении.

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Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, поэтому обе стороны, скорее всего, пытаются точно корректировать собственный артиллерийский огонь.

"Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в основном сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях", - отмечает она.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной Донецкой области", - констатирует разведка Великобритании.

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Город Кременная на Луганщине был оккупирован российскими силами в апреле 2022 года. С осени появляются сообщения об успешных наступательных операциях украинских военных в ее районе.

В конце декабря британская разведка прогнозировала, что Россия, вероятно, сделает приоритетом удержание линии фронта возле Кременной, учитывая значение района для логистической поддержки ее войск на Донбассе.

Темы: Великобританияразведкавойна
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