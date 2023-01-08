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Враг атаковал ракетами города в Донецкой области – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 января 2023, 01:38
последствия обстрелов, фото с тг Кириленко

В ночь на 8 января российские оккупационные войска осуществили 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 по Константиновке.

Источник: глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко

Детали: В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив.

В Константиновке удар пришелся на промышленную зону.

По предварительной информации, погибших и пострадавших во время обстрелов нет.

Кроме того, несколькими часами ранее под вражеским огнем оказались Курахово и поселок Кураховка - повреждены частные дома и сети, которые обеспечивают Кураховскую громаду теплом.

 
 

Напомним, что в 23 по киевскому времени закончилось путинское так называемое "рождественское перемирие", во время которого враг тоже не прекращал обстрелов и боевых действий.

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Что предшествовало: Россияне в субботу вечером нанесли ракетный удар по окрестностям Запорожья.

Враг нанес удары по Харьковщине, в Мерефе зафиксировано два прилета, погиб мужчина.

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Темы: Донецкая областьобстрелвойна
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