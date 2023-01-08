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В Сенегале столкнулись автобусы - около 40 погибших и 125 раненых

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 января 2023, 13:29
фото twitter.com/syllamomo50

38 человек погибли и 87 получили ранения 8 января в результате столкновения двух автобусов в Сенегале.

Источник: The Sun

Детали: Полковник Шейх Фолл, который отвечает за операции Национальной пожарной бригады этой западноафриканской страны, сказал, что это был "серьезный несчастный случай".

Он добавил, что пострадали 125 человек, 38 погибли.

Авария произошла в 3:15 утра по местному времени, все раненые эвакуированы в больницу.

По состоянию на сейчас обломки и разбитые автобусы убраны, движение транспорта восстановлено.

Причины ДТП не называют.

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На месте трагедии побывали губернатор и местные чиновники.

Справочно: Дорожно-транспортные происшествия являются распространенным явлением в Сенегале, во многом из-за недисциплинированности водителей, плохих дорог и изношенности транспортных средств, говорят эксперты.

Однако это одно из крупнейших ДТП по количеству жертв в стране за последние годы.

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Темы: ДТПАфрика
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