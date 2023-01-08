В Сенегале столкнулись автобусы - около 40 погибших и 125 раненых
38 человек погибли и 87 получили ранения 8 января в результате столкновения двух автобусов в Сенегале.
Источник: The Sun
Детали: Полковник Шейх Фолл, который отвечает за операции Национальной пожарной бригады этой западноафриканской страны, сказал, что это был "серьезный несчастный случай".
Он добавил, что пострадали 125 человек, 38 погибли.
Авария произошла в 3:15 утра по местному времени, все раненые эвакуированы в больницу.
По состоянию на сейчас обломки и разбитые автобусы убраны, движение транспорта восстановлено.
Причины ДТП не называют.
На месте трагедии побывали губернатор и местные чиновники.
Справочно: Дорожно-транспортные происшествия являются распространенным явлением в Сенегале, во многом из-за недисциплинированности водителей, плохих дорог и изношенности транспортных средств, говорят эксперты.
Однако это одно из крупнейших ДТП по количеству жертв в стране за последние годы.
[ 🇸🇳 SÉNÉGAL ]— gatien_actu (@gatien_actu) January 8, 2023
Au moins 38 morts et 87 blessés après une collision entre deux bus au #Sénégal. L'accident a eu lieu dans la ville de #Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar.
(Cerfia) pic.twitter.com/Wn39mXVRbi