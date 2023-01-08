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Росгвардия в Запорожской области расстреляла оккупантов, которые собирались сдаться в плен – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 января 2023, 17:37
Росгвардия в Запорожской области расстреляла оккупантов, которые собирались сдаться в плен – Генштаб
иллюстративное фото Минобороны РФ

Вблизи Чистополья Запорожской области 5 января бойцы Росгвардии расстреляли 6 российских военных, которые собирались сдаться в плен Силам обороны.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Для поддержания воинской дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск, действующих на Запорожском направлении, противник задействовал подразделения Росгвардии.

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Так, стало известно, что 5 января, вблизи населенного пункта Чистополье, были расстреляны 6 человек, которые выразили позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины".

Детали: Генштаб также сообщает, что с целью дискредитации украинского военного руководства противник распространяет дезинформацию о подготовке огневого поражения Силами обороны медицинских учреждений Луганщины, где проходят лечение раненые российские захватчики.

Темы: Запорожская областьГенштабвойнапленные
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