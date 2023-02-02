Россия приобретает черты диктатуры – The Economist

После вторжения в Украину ситуация с демократией в России существенно ухудшилась, страна приобретает характерные черты диктатуры.

Источник: ежегодное исследование "Индекс демократии" группи Economist Intelligence Unit (EIU), которая является аналитическим подразделением британского журнала The Economist

Детали: По оценкам аналитиков, только 45,3% населения планеты живет в условиях демократии, 36,9% (в основном в России и Китае) – в условиях авторитарного правления. Чуть менее 8% населения живет в условиях "полной демократии". В последнюю группу попали более 20 стран, в частности Канада, Швеция и Уругвай.

"После вторжения в Украину демократические показатели РФ показали самое резкое падение среди всех стран мира. Россия уже долгое время находится на траектории отхода от демократии и сейчас приобретает многие характерные черты диктатуры", – говорится в отчете аналитиков.

Они отмечают, что российские власти начали осуществлять беспрецедентные репрессии против медиа и оппозиции после того, как Владимир Путин ввел войска в Украину.

Среди положительных тенденций аналитики отметили переход Чили, Франции и Испании из категории "несовершенная демократия" в категорию "полная демократия". Это произошло в основном из-за отмены жестких коронавирусных мер, которые ограничивали свободу граждан.