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Путин пытается распылить украинские войска перед наступлением россиян – ISW

"Украинская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 04:58
Путин пытается распылить украинские войска перед наступлением россиян – ISW
ПУТИН, ШОЙГУ И ГЕРАСИМОВ. ФОТО ТАСС

Повторное вторжение РФ со стороны Беларуси крайне маловероятно, однако Владимир Путин пытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу, чтобы распылить ее силы перед наступлением российской армии, убеждены аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института считают, что Путин, возможно, создает условия для дальнейших российских трансграничных рейдов в северо-восточные районы Украины, вероятно, с целью продолжения внутренних информационных операций и прижатия украинских сил к северным приграничным районам.

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В ISW отметили, что 1 февраля Путин провел совещание, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в аннексированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов со стороны Украины. На совещании российский президент заявил, что его администрация считает приоритетом прекращение украинских обстрелов приграничных регионов, но эта задача является "делом военного ведомства".

"Акцент Путина на предполагаемой опасности украинских обстрелов приграничных регионов, вероятно, преследует двойную цель. Это способствует информационной операции, направленной на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку затяжной войны.

Также Путин может создавать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и распылить украинские силы от критически важных осей наступления, прижав их к северо-восточным приграничным районам", – говорится в отчете института.

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По оценкам ISW, российское вторжение со стороны Беларуси крайне маловероятно, а информационная операция, цель которой – прижать украинские войска к северной границе, вероятно, потерпит неудачу.

"Угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой заставить Украину развернуть ограниченные подразделения в этих районах, таким образом распылив украинские войска в преддверии вероятной российской наступательной операции в ближайшие месяцы", – подытожили в институте.

Главные выводы ISW за 1 февраля:

  • Украинские чиновники продолжают предупреждать о намерениях РФ провести решающую наступательную операцию на Донбассе в феврале и/или марте.
  • Владимир Путин, возможно, создает условия для дальнейших трансграничных рейдов российских войск в северо-восточные районы Украины, вероятно, с целью продолжения внутренних информационных операций и прижатия украинских сил к северным приграничным районам.
  • Российские войска продолжили наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.
  • Оккупанты продолжили ограниченные наземные атаки с целью восстановления утраченных позиций на линии Сватово-Кременная.
  • Российские войска продолжают безуспешные попытки дезорганизации на островах в дельте Днепра в Херсонской области, пытаясь помешать украинским войскам закрепиться на островах.
  • Российские чиновники планируют предложить мораторий на закон о госзакупках, чтобы упростить процедуры расходования средств на фоне все более дорогой войны.
  • В предыдущие месяцы усилия ЧВК "Вагнер" по вербовке заключенных могли замедлиться.
  • Крымские партизаны, вероятно, совершили 30 января атаку с применением самодельного взрывного устройства в оккупированном Крыму.

Темы: ПутинРосcиявойна
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