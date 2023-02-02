Минюст Грузии не видит причин переводить Саакашвили в реанимацию

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что объективных причин для перевода Михеила Саакашвили в реанимационное отделение не существует.

Об этом он сказал на брифинге в Тбилиси, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Глава Минюста Грузии обвинил радикальную оппозицию в деструктивных действиях, заявив, что "с целью сохранения политической жизнеспособности" они политизируют и манипулируют вопросом здоровья Саакашвили.

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По его словам, кампания с требованием перевести экс-президента в реанимацию нацелена на формирование в обществе ложного восприятия о состоянии политика и на искусственное обострение эмоционального фона.

"В вопросах лечения для нас достоверными являются мнения медицинского персонала, а не безосновательные высказывания политически ангажированных лиц, направленные на введение общественности в заблуждение. Согласно вчерашнему заявлению директора клиники "Вивамед", у пациента нет нарушения функции глотания или любого другого механизма, который может мешать для приема пищи", - цитирует заявление министра агентство IPN.

По словам Брегадзе, осужденному было предложено парентеральное питание, от которого тот категорически отказывается, заявляя, что согласится на такое питание только в случае, если его переведут в реанимационное отделение.

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"Физиологические параметры пациента остаются в пределах нормы. Даже индекс массы не соответствует параметрам лечения в реанимационном отделении, что в конечном итоге означает, что нет объективных причин для перевода Михеила Саакашвили в реанимационное отделение", - сказал министр.

1 февраля президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с австрийским коллегой показал фотографии Саакашвили и обвинил грузинские власти в том, что они его публично пытают и убивают.

Заключенный Саакашвили на судебном заседании, где рассматривалось ходатайство адвокатов о его освобождении по состоянию здоровья, показал, как похудел во время заключения.

Он также заявил, что в заключении подвергался пыткам и что его отравили.