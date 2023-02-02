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Мін’юст Грузії не бачить причин переводити Саакашвілі у реанімацію

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 07:59
Саакашвілі, скріншот з відео

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що об'єктивних причин для переведення Міхеїла Саакашвілі в реанімаційне відділення не існує.

Про це він сказав на брифінгу в Тбілісі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

Глава Мін'юсту Грузії звинуватив радикальну опозицію в деструктивних діях, заявивши, що "з метою збереження політичної життєздатності" вони політизують і маніпулюють питанням здоров'я Саакашвілі.

За його словами, кампанія з вимогою перевести експрезидента в реанімацію націлена на формування в суспільстві хибного сприйняття про стан політика і на штучне загострення емоційного фону.

"У питаннях лікування для нас достовірними є думки медичного персоналу, а не безпідставні висловлювання політично заангажованих осіб, спрямовані на введення громадськості в оману. Згідно з учорашньою заявою директора клініки "Вівамед", у пацієнта немає порушення функції ковтання або будь-якого іншого механізму, що може заважати для прийому їжі", - цитує заяву міністра агентство IPN.

За словами Брегадзе, засудженому було запропоновано парентеральне харчування, від якого той категорично відмовляється, заявляючи, що погодиться на таке харчування тільки в разі, якщо його переведуть у реанімаційне відділення.

"Фізіологічні параметри пацієнта залишаються в межах норми. Навіть індекс маси не відповідає параметрам лікування в реанімаційному відділенні, що зрештою означає, що немає об'єктивних причин для переведення Михеїла Саакашвілі в реанімаційне відділення", - сказав міністр.

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1 лютого президент Володимир Зеленський на пресконференції з австрійським колегою показав фотографії Саакашвілі й звинуватив грузинську владу в тому, що вона його публічно катує і вбиває.

Ув’язнений Саакашвілі на судовому засіданні, де розглядали клопотання адвокатів про його звільнення за станом здоров’я, показав, як схуд під час ув’язнення.

Він також заявив, що в ув’язненні зазнавав тортур і що його отруїли. 

Теми: СаакашвіліГрузія
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