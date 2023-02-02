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Глава МИД Италии назвал сроки развертывания в Украине системы SAMP/T

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 18:13

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который Рим совместно с Парижем намерен передать Украине, может быть развернут в течение двух месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью телеканалу Rai.

"(ЗРК SAMP/T) будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", - отметил глава итальянского МИД.

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Комментируя войну России против Украины, Таяни отметил, что "прогнозы делать трудно", но РФ "непременно будет искать выход" из сложившейся ситуации, и поэтому международное сообщество должно "стремиться защитить украинскую независимость и работать ради мира".

В конце января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Франция и Италия уже практически достигли соглашения о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster, используемых для этого комплекса.

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

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Темы: ИталияПВОоружие
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