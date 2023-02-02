Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Италии назвал сроки развертывания в Украине системы SAMP/T

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 19:13

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который Рим совместно с Парижем намерен передать Украине, может быть развернут в течение двух месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью телеканалу Rai.

"(ЗРК SAMP/T) будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", - отметил глава итальянского МИД.

Комментируя войну России против Украины, Таяни отметил, что "прогнозы делать трудно", но РФ "непременно будет искать выход" из сложившейся ситуации, и поэтому международное сообщество должно "стремиться защитить украинскую независимость и работать ради мира".

В конце января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Франция и Италия уже практически достигли соглашения о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster, используемых для этого комплекса.

Система, созданная совместным франко-итальянским консорциумом, может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно и является единственной системой европейского производства, способной перехватывать баллистические ракеты.

Темы: ИталияПВОоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Силах обороны введут систему Delta, дающую преимущество над врагом – Кабмин

Официально: ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из РФ

Международный союз велосипедистов поддерживает возвращение на турниры россиян, а украинцам выделил кредит

фото, видеоНовый обмен пленными: Украина вернула еще 116 человек

обновлено от 09:10Субботнее утро началось с двухчасовой воздушной тревоги по всей Украине

Одесса и пригород без света: вторая за сутки масштабная авария на подстанции

Все новости...
Путин пригрозил Западу "не только бронетехникой" за Leopard Украине
В Мариуполе раздались взрывы в местах базирования россиян, под Мелитополем – на нефтебазе
Россияне усиливаются для наступления и самолеты из Беларуси не забирают – Генштаб ВСУ
Резников: Украина готова гарантировать, что дальнобойные ракеты не будут бить по РФ
Последние новости
18:04
Критическую инфраструктуру в Одессе подключили к электроснабжению
17:47
Китай поставляет РФ технологии, необходимые для ведения войны в Украине - WSJ
17:35
обновленоВторая воздушная тревога по всей Украине длилась около 40 минут
17:09
Зеленский обсудил с премьером Британии разностороннюю поддержку Украины
17:04
Украина готова содействовать транспортировке природного газа с Каспия в ЕС
16:40
В Силах обороны введут систему Delta, дающую преимущество над врагом – Кабмин
16:34
У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит РФ
16:29
Латвия построила 36 километров забора на границе с Беларусью
16:21
видеоУкраина одержала первую в сезоне победу по лыжной акробатике на уровне Кубка мира
16:03
В НГУ назвали перечень социальных гарантий штурмовикам "Гвардии наступления"
Все новости...