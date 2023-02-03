Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия вывезла из Украины более 14 тыс. детей – представитель США в ОБСЕ

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 02:55
Россия вывезла из Украины более 14 тыс. детей – представитель США в ОБСЕ
РЕБЕНОК НА ТОТ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что оккупанты принудительно переместили в РФ более 14 тыс. детей из захваченных украинских территорий.

Источник: издание "Укринформ", которое цитирует заявление Карпентера на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Прямая речь: "Кремлевская марионеточная власть принудительно депортировала или иным образом переместила в Россию более 14 тыс. детей".

Реклама:

Детали: Американский дипломат заявил, что "власть РФ стремится ликвидировать все проявления украинской национальной идентичности и превратить всех украинцев в лояльных подданных российской империи".

Он также отметил, что США продолжат сотрудничать с международными партнерами и Украиной, чтобы привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления на украинских территориях.

Напомним: Захватчики вывезли в российский Татарстан 50 старшеклассников из оккупированного Лисичанска Луганской области, сообщили в Центре национального сопротивления.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ОБСЕРосcиядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, есть погибшие

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
09:24
В Днепре есть погибшие и пострадавшие − Филатов
09:20
Когда Бог смеется: как семья из Мариуполя воспитывает троих усыновленных детей и решилась взять четвертую
09:16
Еще один штат не допустил Трампа к участию в праймериз
09:09
В Киеве под завалами складского помещения находятся три человека - Кличко
Все новости...
Реклама: