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Россия вывезла из Украины более 14 тыс. детей – представитель США в ОБСЕ

"Украинская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 03:55
РЕБЕНОК НА ТОТ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МАРИУПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что оккупанты принудительно переместили в РФ более 14 тыс. детей из захваченных украинских территорий.

Источник: издание "Укринформ", которое цитирует заявление Карпентера на заседании Постоянного совета ОБСЕ

Прямая речь: "Кремлевская марионеточная власть принудительно депортировала или иным образом переместила в Россию более 14 тыс. детей".

Детали: Американский дипломат заявил, что "власть РФ стремится ликвидировать все проявления украинской национальной идентичности и превратить всех украинцев в лояльных подданных российской империи".

Он также отметил, что США продолжат сотрудничать с международными партнерами и Украиной, чтобы привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления на украинских территориях.

Напомним: Захватчики вывезли в российский Татарстан 50 старшеклассников из оккупированного Лисичанска Луганской области, сообщили в Центре национального сопротивления.

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Темы: ОБСЕРосcиядети
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