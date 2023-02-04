В ISW объяснили, как Россия манипулирует "террористическим уровнем" и войной в Украине

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), российские чиновники используют продление режима "террористического уровня" для усиления правоохранительных мер и обеспечения поддержки своих действий в Украине.

Источник: ISW

Детали: Российские чиновники продолжают внедрять информационную операцию о том, что война в Украине является прямой угрозой российской безопасности с помощью законодательных манипуляций.

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Брянская и Курская области объявили 3 февраля, что они продлевают "желтый" уровень террористической угрозы на неопределенный срок "в связи с необходимостью усиления мер по охране и обороне российской территории".

По мнению военных аналитиков, чиновники этих областей, вероятно, используют новый режим "террористического уровня" для усиления правоохранительных мер с целью подавления "внутреннего инакомыслия", частично для представления войны в Украине как непосредственно угрожающей внутренней безопасности России, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку "российским операциям".

В отчете говорится и о том, что администрация Байдена объявила 3 февраля о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов, включающем высокоточные ракеты большой дальности для HIMARS.

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Эксперты отмечают, что президент России Владимир Путин продолжил свою кампанию против некоторых "оппозиционных голосов" во внутреннем информационном пространстве, продолжая предоставлять платформу для критически настроенных националистических военных блогеров.

В частности, речь идет об арестах вероятного администратора Telegram-каналов "Новый век" и "ВЧК-ОГПУ" и антивоенного активиста Олега Селиверова.

Аналитики напоминают, что Путин подверг цензуре несколько крупных оппозиционных СМИ в конце января 2023 года.

По их наблюдениям, Путин, вероятно, стремится подавить оппозиционные СМИ, которые прямо выступают против путинского режима или его целей, в том числе и тех, которые имеют антивоенную позицию.

В то же время поддерживая националистических блогеров, которые поддерживают путинский режим и войну, но позволяют себе критиковать этот режим "за плохое выполнение военных целей, которые они считают недостаточными".

Основные выводы ISW за 3 февраля: