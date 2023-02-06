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В Турции произошло еще одно очень мощное землетрясение

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 12:04

В Турции в обеденное время в зоне, где в понедельник утром произошло сильное землетрясение, произошел еще один очень мощный толчок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN Turk.

Землетрясение произошло в 13:23 по местному времени и ощущалось во многих провинциях Турции.

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Его интенсивность, по данным Европейско-средиземноморской сейсмологической службы, магнитуда была зафиксирована на уровне 7,7, эпицентр был зафиксирован в районе Кахраманмараш. По данным турецкого сейсмологического центра Kandilli, магнитуда землетрясения составила 7,5.

Новое землетрясение ощущалось также в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии.

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По последним данным, в результате мощного землетрясения в Турции в понедельник утром погибли 912 человек, 5 385 получили ранения.

Новый мощный афтершок может привести к еще большему количеству разрушений и жертв.

Утреннее землетрясение также нанесло значительные разрушения и повреждения в Сирии. По последним данным независимой Сирийской обсерватории прав человека, количество погибших там возросло до 400, раненых - более 1000.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, землетрясение, произошедшее в понедельник утром, стало крупнейшим бедствием в истории Турции после катастрофического Эрзинджанского землетрясения 1939 года, когда погибли более 33 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова оказать необходимую помощь Турции.

Темы: Турциячрезвычайное происшествиестихийное бедствие
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