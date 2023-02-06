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Суд в Грузии не отпустил Саакашвили по состоянию здоровья

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 18:09
Суд в Грузии не отпустил Саакашвили по состоянию здоровья
скриншот

Городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

На заседании 6 февраля стороны имели заключительное слово, после того судья объявил решение. Представитель пенитенциарной службы настаивал, что предоставленные материалы о состоянии здоровья Саакашвили не предоставляют убедительных фактов о серьезности состояния здоровья и не могут быть основанием для отсрочки отбывания наказания.

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Адвокаты пытались аргументировать, что от решения зависит жизнь Саакашвили. Сам Михеил Саакашвили не присутствовал ни очно, ни дистанционно из-за плохого самочувствия.

Ходатайство адвокатов о досрочном освобождении или отсрочке наказания рассматривали около двух месяцев. Решение суда еще можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, на прошлой неделе Михеил Саакашвили показал в суде, как похудел за время заключения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил грузинские власти в том, что Саакашвили "пытают и убивают", МИД выразил решительный протест относительно негуманного обращения с гражданином Украины Михеилом Саакашвили и потребовал передать его Киеву.

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В Верховной Раде подготовили обращение с призывом о переводе Саакашвили на лечение за границу.

Темы: СаакашвилиГрузиясуд
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