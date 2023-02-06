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Мужчина бросил гранату в уличного торговца: погиб прохожий

Евгений КизиловПонедельник, 6 февраля 2023, 20:09
фото с места происшествия, источник: ОГП

В Донецкой области мужчина поссорился с уличным торговцем и бросил в него гранату. Результат - один погибший и пятеро раненых.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: В ходе расследования правоохранители установили, что утром 6 февраля в городе Красногоровка Донецкой области возле магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем.

 

Мужчина обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не ограничившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.

 

В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека - одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения различной степени тяжести.

Виновник трагедии задержан.

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Темы: Донецкая областьчрезвычайное происшествиеоружие
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