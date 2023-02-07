Инцидент с аэростатом не способствует улучшению отношений между США и Китаем – Белый дом

Инцидент с китайской пулей-шпионом в США не способствует улучшению достаточно так сложных отношений между Вашингтоном и Пекином, однако Белый дом в дальнейшем считает необходимым усиливать диалог.

Источник: координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Очевидно, что этот инцидент не помог процессу (улучшения отношений - ред.)".

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"Для госсекретаря Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства".

Детали: Кирби констатировал, что отношения между Соединенными Штатами и КНР и до этого случая были напряженными.

По его словам, в Вашингтоне считают, что сейчас - не время для дискуссий с глазу на глаз, чтобы обсуждать широкие дипломатические вопросы. Поэтому, отметил он, глава Госдепартамента отправится в Пекин, когда наступит подходящий момент.

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В то же время чиновник подчеркнул, что в подходах президента Байдена ничего не изменилось: отношения между США и Китаем остаются очень важными – очевидно, одними из самых значимых в современном мире.

"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", - добавил представитель администрации, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, и в этом плане также ничего не изменилось.

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