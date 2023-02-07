Байден может посетить Польшу в конце февраля – СМИ

Ожидается, что президент Джо Байден посетит Польшу в этом месяце и приурочит визит годовщине вторжения России в Украину.

Источник: NBC News со ссылкой на информированные источники

Детали: По словам собеседников издания, пока планируется, что Байден посетит Польшу в конце февраля.

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Источники отметили, что поездка не является окончательно согласованной, пока Белый дом не объявит о ней, и что планы могут измениться.

Представитель Совета национальной безопасности отказался от комментариев.

Пока неизвестно, посетит ли Байден другие страны Европы во время вероятного визита в Польшу.

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Напомним: Руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач, который находился с визитом в Вашингтоне, подтвердил в пятницу, что президент США Джо Байден приедет в Польшу в ближайшее время.