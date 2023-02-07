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Украина окажет помощь Турции – указ Зеленского

Ирина БалачукВторник, 7 февраля 2023, 11:44

Украина передаст гуманитарную помощь Турции, где в результате землетрясений 6 февраля погибло 3 419 человек.

Источник: указ президента Владимира Зеленского №61/2023

Дословно из указа: "С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 закона "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Турецкой Республике".

Детали: В документе говорится, что обеспечение предоставления гуманитарной помощи Турции возложено на Кабинет министров.

Предыстория: 

  • Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения причинили серьезные разрушения и Сирии.
  • Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии уже превысило 5 тысяч человек.

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Темы: ТурцияУкраинауказы
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