Украина окажет помощь Турции – указ Зеленского
Вторник, 7 февраля 2023, 11:44
Украина передаст гуманитарную помощь Турции, где в результате землетрясений 6 февраля погибло 3 419 человек.
Источник: указ президента Владимира Зеленского №61/2023
Дословно из указа: "С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 закона "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Турецкой Республике".
Детали: В документе говорится, что обеспечение предоставления гуманитарной помощи Турции возложено на Кабинет министров.
Предыстория:
- Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7. В полдень толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения причинили серьезные разрушения и Сирии.
- Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии уже превысило 5 тысяч человек.