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Землетрясение повлияло на 13,5 млн жителей Турции

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 12:26
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По данным турецкого правительства, землетрясение прямо повлияло на 16% населения Турции.

Об этом заявил министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Мурат Курум, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Habere Guven.

"Это непосредственно повлияло на наши 10 провинций в регионе. Провинции находятся близко друг от друга, пробки на дорогах и, например, нельзя получить помощь от соседней провинции. Процесс, в котором мы живем, является самой большой катастрофой, которую мы пережили за последнее столетие", - сказал министр.

"Если взглянуть на количество населения, то это землетрясение непосредственно повлияло на 13,5 миллионов наших граждан. Те здания, которые были немного повреждены первым землетрясением, после второго землетрясения, к сожалению, оказались в состоянии сноса", - отметил он.

В Турции проживает около 85 миллионов жителей, поэтому пострадавшие составляют около 16 процентов населения.

По словам Курума, спасательные работы продолжаются. Некоторые дороги и тропы недоступны, ведутся работы, чтобы сделать их снова проходимыми. В некоторых регионах нет воды, прилагаются усилия, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и обеспечить людей водой. "Боль неописуемая. Каждый час ценен", - сказал министр.

Как сообщалось, количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии во вторник превысило 5 тысяч человек.

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Темы: Турциячрезвычайное происшествиестихийное бедствие
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