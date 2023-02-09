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Хлопок газа: в России второй раз за 3 дня от взрыва обвалилась многоэтажка, 7 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 9 февраля 2023, 13:11
Хлопок газа: в России второй раз за 3 дня от взрыва обвалилась многоэтажка, 7 погибших
Фото МЧС РФ

В российском Новосибирске в результате взрыва газа обрушились два подъезда 5-этажного дома, погибли 7 человек. Это второй подобный случай в РФ за последние 3 дня.

Источник: МЧС РФ в Telegram, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: По данным МЧС РФ, "хлопок газа" произошел около 3:43 утра. В доме в результате взрыва сначала обвалился один – центральной – подъезд и возник пожар на площади 300 кв.м. 

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Скриншот из видео МЧС РФ

Из дома эвакуировали 50 человек. После тушения отрытого горения спасатели начали разбирать завали, под которыми могут находиться люди. 

 
Фото nsk.sledcom.ru

Позже РИА Новости сообщили, что обрушены два подъезда дома в Новосибирске, три человека погибли и еще семь пострадали.

Обновлено: После обеда российские СМИ сообщили, что погибли 7 человек.

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Губернатор области заявил, что дом восстанавливать нецелесообразно.

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Темы: Росcиявзрывгазжертвы
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