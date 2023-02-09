Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хлопок газа: в России второй раз за 3 дня от взрыва обвалилась многоэтажка, 7 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 9 февраля 2023, 14:11
Фото МЧС РФ

В российском Новосибирске в результате взрыва газа обрушились два подъезда 5-этажного дома, погибли 7 человек. Это второй подобный случай в РФ за последние 3 дня.

Источник: МЧС РФ в Telegram, губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: По данным МЧС РФ, "хлопок газа" произошел около 3:43 утра. В доме в результате взрыва сначала обвалился один – центральной – подъезд и возник пожар на площади 300 кв.м. 

 
Скриншот из видео МЧС РФ

Из дома эвакуировали 50 человек. После тушения отрытого горения спасатели начали разбирать завали, под которыми могут находиться люди. 

 
Фото nsk.sledcom.ru

Позже РИА Новости сообщили, что обрушены два подъезда дома в Новосибирске, три человека погибли и еще семь пострадали.

Обновлено: После обеда российские СМИ сообщили, что погибли 7 человек.

Губернатор области заявил, что дом восстанавливать нецелесообразно.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Читайте УП В Google News

Темы: Росcиявзрывгазжертвы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW

РФ планирует возобновить наступление весной – Белый дом

обновленоРФ запустила 12 дронов по югу Украины, попала в объект энергетики в Днепропетровской области

США сбили "неизвестный летающий объект" возле Аляски

Байден посетит Польшу 20-22 февраля

Обстрелы РФ энергоинфраструктуры привели к остановке одного из блоков Хмельницкой АЭС

Все новости...
Росcия
Россия на границе с соседними странами хочет установить систему распознавания лиц
Россияне забирают детей на оккупированных территориях в кадетские корпуса - Маляр
Болгария готова ветировать ядерные санкции против РФ и хочет прекращения войны - президент
Последние новости
09:03
Вечером во время вражеской атаки ВСУ уничтожили 20 российских "Шахедов"
08:55
В Белгородской области атаковали "инфраструктурный объект" – российские власти
08:42
В Пентагоне допускают, что Россия потеряла в Украине около половины своих танков
08:26
В Украине ликвидированы еще более 1100 оккупантов
07:53
"Шахеды" поразили 3 энергообъекта на Днепропетровщине – ОВА
07:19
Оккупанты обустроили военный госпиталь в больнице Старобельска – Генштаб
06:54
Враг продолжает наступать на 5 направлениях – сводка
06:22
ФБР нашло секретный документ в доме Пенса
05:48
США не поддержали предложение Бразилии по переговорам с РФ
04:50
Неудачи под Угледаром свидетельствуют о низком уровне подготовки мобилизованных россиян - ISW
Все новости...