Хлопок газу: в Росії вдруге за 3 дні від вибуху обвалилася багатоповерхівка, 7 загиблих

У російському Новосибірську внаслідок вибуху газу обвалилися два під'їзди 5-поверхового будинку, загинули 7 людей. Це другий подібний випадок у РФ за останні 3 дні.

Джерело: МНС РФ у Telegram, губернатор Новосибірської області Андрій Травніков у Telegram, російське пропагандистське видання РИА Новости

Деталі: За даними МНС РФ, "хлопок газу" стався близько 3:43 ранку. У будинку внаслідок вибуху спочатку обвалився один – центральний – під'їзд і виникла пожежа на площі 300 кв.м.

Скриншот з відео МНС РФ

З будинку евакуювали 50 осіб. Після гасіння відритого горіння рятувальники почали розбирати завали, під якими можуть перебувати люди.

Фото nsk.sledcom.ru

Пізніше РИА Новини повідомили, що обвалились два під'їзди будинку в Новосибірську, троє людей загинули і ще семеро постраждали.

Оновлено: По обіді російські ЗМІ повідомили, що загинули 7 людей.

Губернатор області заявив, що будинок відновлювати недоцільно.

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