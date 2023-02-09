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Премьер Португалии об истребителях для Украины: у нас нет никаких красных линий

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 10:54

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что у его страны нет "красных линий" в вопросе предоставления Украине истребителей, но предупредил, что у его страны нет средств, чтобы отказаться от хотя бы от одного из собственных самолетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, он заявил перед саммитом ЕС.

"Это не красная линия", - сказал Кошта.

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Португалия имеет на вооружении 27 истребителей F-16 AM, но Кошта говорит, что они уже связаны с несколькими обязательствами перед НАТО.

"Это та сфера, где мы просто не имеем возможности [помочь Украине], учитывая, что все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись", - сказал он.

Кошта также отметил, что Португалия делает все возможное, чтобы поддержать Украину с начала войны, подчеркнув недавнее обязательство отправить три своих танка Leopard 2.

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Он добавил, что поставки в Украину имеют конечной целью достижение мира, но только на украинских условиях.

"Мир - это наша цель", - сказал он.

"Война - это средство для достижения мира, и эта война, следует напомнить, не была начата Украиной, Украина стала жертвой войны. Момент, условия мира могут быть определены только Украиной", - добавил Кошта.

Темы: Португалияистребителиоружиепомощь Украине
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