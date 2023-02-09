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Украинские консулы в Турции отправились в зону стихийного бедствия, есть информация о 5 украинцах под завалами

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 13:01

Украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации", - написал Николенко.

По его словам, МИД располагает информацией о вероятном пребывании 5 украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения.

"1 гражданка была госпитализирована. Угрозы ее жизни нет. В общем дипломаты уже разыскали 103 украинцев. Другие 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", - добавил представитель МИД.

По последним данным землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни по меньшей мере 15 тысяч человек, тогда как спасатели продолжают пытаться спасти бесчисленное количество людей, которые все еще находятся под завалами.

Согласно данным турецкого правительства, землетрясение прямо повлияло на 16% населения Турции.

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Темы: Турция
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