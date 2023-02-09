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Украинские консулы в Турции отправились в зону стихийного бедствия, есть информация о 5 украинцах под завалами

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 12:01

Украинские консулы отправились в зону стихийного бедствия на юге Турции для помощи украинцам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"Дипломаты везут теплую одежду, предметы первой необходимости, лекарства. На месте они будут координировать поиски пропавших граждан, оказание медицинской помощи пострадавшим и организацию эвакуации", - написал Николенко.

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По его словам, МИД располагает информацией о вероятном пребывании 5 украинцев под завалами. МИД и посольство активно взаимодействуют с турецкими властями для их спасения.

"1 гражданка была госпитализирована. Угрозы ее жизни нет. В общем дипломаты уже разыскали 103 украинцев. Другие 22 гражданина не выходят на связь. Работаем над установлением мест их нахождения, поддерживаем связь с родными", - добавил представитель МИД.

По последним данным землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни по меньшей мере 15 тысяч человек, тогда как спасатели продолжают пытаться спасти бесчисленное количество людей, которые все еще находятся под завалами.

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Согласно данным турецкого правительства, землетрясение прямо повлияло на 16% населения Турции.

ЕС организует донорскую конференцию для помощи Турции и Сирии после землетрясений.

Темы: Турция
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