В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что молдавская сторона получала от Украины данные о намерениях России провести кампанию по дестабилизации ситуации в государстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"СИБ подтверждает, что, как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы, обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что не могут сообщить подробности из-за угрозы срыва оперативных мероприятий.

В администрации президента Молдовы Майи Санду позже заявили, что она постоянно обменивается Владимиром Зеленским мнениями о ситуации в регионе.

"Наши компетентные органы работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предусмотреть и предотвратить любые попытки подрыва нашего государства", - добавили в администрации Санду.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

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"Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе. Ничего нового", - сказал Зеленский.

Россия неоднократно допускала резкие и грубые выпады в адрес Молдовы и молдавского руководства, в частности после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Среди последнего, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину", что резко прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве государства.