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В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 20:13
В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову
Флаг Молдовы, фото Getty Images

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила, что молдавская сторона получала от Украины данные о намерениях России провести кампанию по дестабилизации ситуации в государстве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"СИБ подтверждает, что, как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы, обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", - заявили в ведомстве.

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Там добавили, что не могут сообщить подробности из-за угрозы срыва оперативных мероприятий.

В администрации президента Молдовы Майи Санду позже заявили, что она постоянно обменивается Владимиром Зеленским мнениями о ситуации в регионе.

"Наши компетентные органы работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предусмотреть и предотвратить любые попытки подрыва нашего государства", - добавили в администрации Санду.

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Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

"Мы не знаем, был ли в Москве отдан приказ действовать по этому плану против Молдовы. Но мы увидели, что они собираются делать. Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности в Европе. Ничего нового", - сказал Зеленский.

Россия неоднократно допускала резкие и грубые выпады в адрес Молдовы и молдавского руководства, в частности после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Среди последнего, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину", что резко прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве государства.

Темы: МолдоваУкраинаРосcиявойна
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