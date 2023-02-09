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Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 20:19
Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч
Турция, Марас после землетрясения, фото dia images via Getty Images

Общее количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии по состоянию на вечер четверга уже превысило 20 тысяч - это произошло после последнего обновления данных турецкой стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По последним данным турецкого Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, в пострадавших провинциях подтвердили гибель 17 134 человека и ранения еще 70 347. Кроме того, 30 360 пострадавших от стихийного бедствия были эвакуированы в безопасные провинции.

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В поисково-спасательных операциях участвуют в общей сложности более 120 тысяч человек и более 12 тысяч единиц техники, а также 160 самолетов и 20 кораблей.

Вместе с последними данными о погибших в Сирии - 3317 человек - количество жертв землетрясений в обеих странах составляет 20 451.

Землетрясение уже называют третьим худшим для Турции в новейшей истории - после Великого анатолийского землетрясения 1668 года и Эрзинджанского землетрясения 1939 года.

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Как сообщалось, ЕС анонсировал донорскую конференцию для помощи Турции и Сирии после землетрясений.

Темы: ТурцияСирияжертвыстихийное бедствие
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