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Россияне за сутки убили 3 гражданских на Донетчине - ОВА

Станислав ПогориловСреда, 1 марта 2023, 09:11
Фото: Telegram Кириленко

Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что под обстрелами россиян за прошедшие сутки погибли 3 мирных жителей.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 28 февраля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Ласточкино и 1 в Великой Новоселовке".

 

Детали: По его словам, еще 4 человека в области получили ранения.

Впоследствии Кириленко уточнил, что на Волновахском направлении под удары россияне также попали Угледар и Новоукраинка.

 

На Донецком направлении россияне активно атаковали авиаракетами Очеретинскую общину.

В Марьинской общине под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Авдеевка получила 2 авиаудара - попадание в жилой квартал и на территорию предприятия.

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На Горловском направлении Часов Яр попал под огонь Градов - повреждены дома. В Торецкой громаде повреждены 3 в Нью-Йорке и 1 в Северном. В Соледарской громаде под обстрелами были Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка.

 

На Лисичанском направлении в Северске повреждены дома на трех улицах, зафиксировано 5 прилетов в Торском и 5 в Заречном Лиманской общины.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьжертвывойна
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