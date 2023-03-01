"Семейный подряд": отец и сын организовали в Киеве схему выезда мужчин за границу
В Киеве правоохранители разоблачили экс-работника военкомата, который вместе с сыном организовал схему незаконной переправки призывников через границу.
Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР, СБУ
Детали: По данным следствия, житель столицы и его отец, уроженец Ростовской области РФ, который является бывшим работником военного комиссариата в сговоре с другими лицами организовали механизм переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
За денежное вознаграждение они обещали изготовить поддельные документы, которые позволяют такой выезд в условиях военного положения.
Предлагалось оформление справок военно-врачебной комиссии, согласно которым "заказчики" признавались непригодными к военной службе по состоянию здоровья с последующим их снятием с воинского учета.
Стоимость изготовления необходимых документов составляла 6-7 тысяч долларов США в зависимости от состояния здоровья и наличия предыдущих медицинских документов у военнообязанных лиц.
Фальсификацию медицинских документов с историями заболеваний и диагнозов осуществляли работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачи.
В ходе контроля за совершением преступления после получения денежных средств организаторов схемы задержали.
Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.