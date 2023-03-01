"Семейный подряд": отец и сын организовали в Киеве схему выезда мужчин за границу

В Киеве правоохранители разоблачили экс-работника военкомата, который вместе с сыном организовал схему незаконной переправки призывников через границу.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР, СБУ

Детали: По данным следствия, житель столицы и его отец, уроженец Ростовской области РФ, который является бывшим работником военного комиссариата в сговоре с другими лицами организовали механизм переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

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За денежное вознаграждение они обещали изготовить поддельные документы, которые позволяют такой выезд в условиях военного положения.

Предлагалось оформление справок военно-врачебной комиссии, согласно которым "заказчики" признавались непригодными к военной службе по состоянию здоровья с последующим их снятием с воинского учета.

Стоимость изготовления необходимых документов составляла 6-7 тысяч долларов США в зависимости от состояния здоровья и наличия предыдущих медицинских документов у военнообязанных лиц.

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Фальсификацию медицинских документов с историями заболеваний и диагнозов осуществляли работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачи.

В ходе контроля за совершением преступления после получения денежных средств организаторов схемы задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.