Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Семейный подряд": отец и сын организовали в Киеве схему выезда мужчин за границу

Валентина РоманенкоСреда, 1 марта 2023, 14:08
фото прокуратуры

В Киеве правоохранители разоблачили экс-работника военкомата, который вместе с сыном организовал схему незаконной переправки призывников через границу.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГБР, СБУ

Детали: По данным следствия, житель столицы и его отец, уроженец Ростовской области РФ, который является бывшим работником военного комиссариата в сговоре с другими лицами организовали механизм переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

За денежное вознаграждение они обещали изготовить поддельные документы, которые позволяют такой выезд в условиях военного положения.

Предлагалось оформление справок военно-врачебной комиссии, согласно которым "заказчики" признавались непригодными к военной службе по состоянию здоровья с последующим их снятием с воинского учета.

Стоимость изготовления необходимых документов составляла 6-7 тысяч долларов США в зависимости от состояния здоровья и наличия предыдущих медицинских документов у военнообязанных лиц.

Фальсификацию медицинских документов с историями заболеваний и диагнозов осуществляли работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также врачи.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе контроля за совершением преступления после получения денежных средств организаторов схемы задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Темы: КиевВоенное положениепрокуратура
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Падение вертолета МВД в Броварах: Шмыгаль заявил, что у следствия есть данные "черного ящика"

видеоУкраинские зенитчики сбили над Енакиево российский истребитель Су-34

фото Пригожина поймали на лжи об "окружении" Бахмута

фото, видеоЗеленский приехал во Львов вместе с президентом Латвии

Глава УЗ Камышин стал внештатным советником Зеленского

фото В Беларуси нобелевскому лауреату Бяляцкому дали 10 лет колонии

Все новости...
Киев
На Киевщине звучала тревога: в небе был воздушный объект
Суд в апелляции вернул Киеву землю заказника "Троещинские луга"
В Киеве из-за пожара раздавались взрывы в Голосеевском районе
Последние новости
17:51
Триллер, а не вызов: на Львовщине бригада скорой убегала от рецидивиста
17:37
видео ЕС объявил о предоставлении Украине 5700 солнечных панелей
17:20
фотоЖителю Сумщины утром прилетел снаряд на огород, он погиб
17:15
фото Машины полиции и волонтеров попали под российский обстрел на Херсонщине
17:06
Похищенную нацистами картину Василия Кандинского продали на аукционе за рекордную сумму
16:32
фотоЗеленский: Артиллерия и снаряды – потребность №1, чтобы остановить Россию
16:25
фотоАрмия пополняется на 101 гусеничный броневик за донаты – фонд Притулы
16:25
Прошедшая зима в Киеве вошла в восьмерку самых теплых с 1881 года
16:20
Путин собрал Совбез поговорить о защите от террористов
16:16
инфографикаНефтегазовые доходы России за 2 месяца сократились вдвое
Все новости...