Оппозиционный белорусский проект рассказал, чем атаковали российский А-50 в Мачулищах

Участники плана "Победа" атаковали российский военный самолет А-50 на белорусском аэродроме "Мачулище" с помощью дронов DJI, переделанных в дроны-камкадзе.

Источник: оппозиционная белорусская инициатива BYPOL

Детали: В организации заявили, что во время совершения акции белорусские партизаны использовали два дрона производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе кустарным способом.

Реклама:

В Bypol предположили, что стальные шарики при взрыве должны были проникнуть на достаточно большую глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить проводку и внутреннее оборудование.

Дословно: "Каждый дрон нес заряд 200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические пули с приблизительным количеством 200 шт. на каждый.

Исходя из опубликованных спутниковых снимков можно предположить, что есть два места повреждения. Первое - поврежден ключевой элемент - трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор. Второе - видно повреждение в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части, вблизи носового отсека".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: