Оппозиционный белорусский проект рассказал, чем атаковали российский А-50 в Мачулищах
Участники плана "Победа" атаковали российский военный самолет А-50 на белорусском аэродроме "Мачулище" с помощью дронов DJI, переделанных в дроны-камкадзе.
Источник: оппозиционная белорусская инициатива BYPOL
Детали: В организации заявили, что во время совершения акции белорусские партизаны использовали два дрона производства компании DJI, переоборудованные в дроны-камкадзе кустарным способом.
В Bypol предположили, что стальные шарики при взрыве должны были проникнуть на достаточно большую глубину в относительно тонкую оболочку корпуса самолета, повредить проводку и внутреннее оборудование.
Дословно: "Каждый дрон нес заряд 200 грамм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические пули с приблизительным количеством 200 шт. на каждый.
Исходя из опубликованных спутниковых снимков можно предположить, что есть два места повреждения. Первое - поврежден ключевой элемент - трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор. Второе - видно повреждение в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части, вблизи носового отсека".
Предыстория:
- 26 февраля известно, что на военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что был поврежден российский военный самолет А-50.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
- - Позже СМИ опубликовали спутниковые фото самолета до инцидента и после.