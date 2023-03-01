Опозиційний білоруський проєкт розповів, чим атакували російський А-50 в Мачулищах
Учасники плану "Перемога" атакували російський військовий літак А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі" за допомогою дронів DJI, перероблених у дрони-камкадзе.
Джерело: опозиційна білоруська ініціатива BYPOL
Деталі: В організації заявили, що під час вчинення акції білоруські партизани використали два дрони виробництва компанії DJI, переобладнані на дрони-камкадзе у кустарний спосіб.
В Bypol припустили, що сталеві кульки під час вибуху мали проникнути на досить велику глибину у відносно тонку оболонку корпусу літака, пошкодити проводку і внутрішнє обладнання.
Дослівно: "Кожен дрон ніс заряд 200 грам вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Як вражаючий елемент використано металеві кулі з приблизною кількістю 200 шт. на кожен.
Виходячи з опублікованих супутникових знімків можна припустити, що є два місця пошкодження. Перше - пошкоджено ключовий елемент - трикоординатну радіолокаційну станцію, а саме локатор. Друге - видно пошкодження в районі розташування обтічника антени супутникової радіолінії, у передній частині, поблизу носового відсіку".
Передісторія:
- У неділю вдень стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи. Потім з'явилася інформація, що був пошкоджений російський військовий літак А-50.
- Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
- Пізніше ЗМІ опублікували супутникові фото літака до інциденту і після.