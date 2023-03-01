Опозиційний білоруський проєкт розповів, чим атакували російський А-50 в Мачулищах

Учасники плану "Перемога" атакували російський військовий літак А-50 на білоруському аеродромі "Мачулищі" за допомогою дронів DJI, перероблених у дрони-камкадзе.

Джерело: опозиційна білоруська ініціатива BYPOL

Деталі: В організації заявили, що під час вчинення акції білоруські партизани використали два дрони виробництва компанії DJI, переобладнані на дрони-камкадзе у кустарний спосіб.

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В Bypol припустили, що сталеві кульки під час вибуху мали проникнути на досить велику глибину у відносно тонку оболонку корпусу літака, пошкодити проводку і внутрішнє обладнання.

Дослівно: "Кожен дрон ніс заряд 200 грам вибухової речовини в тротиловому еквіваленті. Як вражаючий елемент використано металеві кулі з приблизною кількістю 200 шт. на кожен.

Виходячи з опублікованих супутникових знімків можна припустити, що є два місця пошкодження. Перше - пошкоджено ключовий елемент - трикоординатну радіолокаційну станцію, а саме локатор. Друге - видно пошкодження в районі розташування обтічника антени супутникової радіолінії, у передній частині, поблизу носового відсіку".

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