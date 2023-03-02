Российские военные заявили, что разрабатывают новый вид операций против "агрессии" США
Журнал Минобороны РФ "Военная мысль" напечатал статью первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Игоря Фазлетдинова о том, что в России разрабатывают новый вид военных операций с применением ядерного оружия, чтобы противодействовать "агрессии" США.
Источник: "Радио Сводода"
Детали: В статье утверждается, что "США теряют лидирующие позиции в мире" и считают "главным виновником" этого Россию. В статье говорится, США планируют "разгром" России в форме "стратегической (глобальной) многосферной операции". Своей конечной целью США якобы видят уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России.
Кроме того, утверждается, что главной целью американской военной политики является "военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и человеческих ресурсов страны".
Также в статье сообщается, что "главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона" является активно разрабатываемая российскими военными специалистами перспективная форма стратегического применения Вооруженных сил России, которую авторы называют "операцией стратегических сил сдерживания".
Согласно публикации, в ходе такой операции должна быть подавлена американская глобальная система противоракетной обороны, чтобы сделать невозможным уничтожение в воздухе российских баллистических ракет.
Финальным этапом операции называется нанесение "неприемлемого ущерба" США с помощью ядерного потенциала России.
Чем такая операция отличается от предусмотренных ныне действующей ядерной доктриной операций с применением ядерного оружия, из текста статьи не вполне понятно.
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Что предшествовало:
- После объявления российского президента парламент России на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".
- Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о СНВ-3 и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал