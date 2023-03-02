Подоляк о "ДРГ в Брянской области": Это провокация - Россия хочет напугать своих

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "проникновение украинской ДРГ" на территорию Брянской области является провокацией российских властей.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "История об украинских ДРГ в РФ - это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность".

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Детали: По его словам, тем временем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. "Бойтесь своих партизан", - предупредил Подоляк.

Что предшествовало: Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ сообщил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль. Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречащие данные.