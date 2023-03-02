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В России испытывали самолет Ил-76: погиб сотрудник завода, разрушен фюзеляж

Ирина БалачукЧетверг, 2 марта 2023, 14:08
Самолет Ил-76. Фото из Telegram российского ПАО "ОАК"

На заводе "Авиастар" в российском Ульяновске во время испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76 произошёл инцидент, в результате которого один сотрудник предприятия погиб и несколько пострадали, корпус самолета разрушен.

Источник: ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", которая входит в корпорацию Ростех, в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Дословно ОАК: "На заводе "Авиастар" в ходе проведения испытаний отсека фюзеляжа самолета, находящегося в производстве, произошёл трагический инцидент. Пострадало несколько сотрудников предприятия, один погиб".

Детали: Сообщается, что пострадавшим оказывают медпомощь. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины инцидента устанавливаются.

"РИА Новости" уточнили, что испытания проводились с фюзеляжем тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. В результате пострадали 5 человек.

Также сообщается, что фюзеляж воздушного судна разрушен.

Темы: Росcияавиавойна
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