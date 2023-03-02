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ОП напомнил Лаврову условия для "серьезных переговоров": Выведите войска из чужой страны

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 марта 2023, 19:05
ОП напомнил Лаврову условия для серьезных переговоров: Выведите войска из чужой страны
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что России следует прекратить продвигать переговоры на своих условиях и вывести войска из Украины, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности к "серьезным переговорам".

Источник: Подоляк в Twitter 

Прямая речь: "Лавров должен наконец оценить "новые реалии на поле боевых действий", годовую продолжительность "трехдневной войны" и прекратить продвигать переговоры на собственных условиях. Условия понятны: вывести войска с чужой территории, восстановить границу 1991 года, начать "серьезные переговоры".

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Предыстория: 

  • Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 заявил, что Россия не отказывается от "серьезных предложений по мирным переговорам с Украиной".

Темы: ЛавровОфис президентапереговорывойна
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