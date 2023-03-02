ОП напомнил Лаврову условия для "серьезных переговоров": Выведите войска из чужой страны

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что России следует прекратить продвигать переговоры на своих условиях и вывести войска из Украины, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности к "серьезным переговорам".

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Лавров должен наконец оценить "новые реалии на поле боевых действий", годовую продолжительность "трехдневной войны" и прекратить продвигать переговоры на собственных условиях. Условия понятны: вывести войска с чужой территории, восстановить границу 1991 года, начать "серьезные переговоры".

Предыстория:

Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 заявил, что Россия не отказывается от "серьезных предложений по мирным переговорам с Украиной".