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Зеленский собирал Ставку: заслушал Залужного и Буданова

Алена МазуренкоЧетверг, 2 марта 2023, 20:29
Зеленский собирал Ставку: заслушал Залужного и Буданова
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 2 марта собирал заседание Ставки, где обсудили ситуацию на фронте и заслушали командующих украинских военных, главу ГУР Кирилла Буданова и главнокомандующего Валерия Залужного.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Провел заседание Ставки - сугубо по фронтовой ситуации и ситуации с безопасностью. Общий доклад сделал Главнокомандующий. Был доклад разведки.

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Подробно - по конкретным боевым направлениям, от командующих группировок наших войск. ОСУВ "Хортица" - ключевое внимание Бахмуту. ОСУВ "Таврия" - обсудили Донецкое и Запорожское направления.

Был подробный доклад генерала Тарнавского.

На сегодняшний зверский российский ракетный обстрел Запорожья будет наш ответ как военный, так и юридический. Оккупант неизбежно будет чувствовать нашу силу. Силу справедливости - во всех смыслах слова.

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ОСУВ "Одесса" - доклад по ситуации по южному направлению. В частности по тому, что касается Херсона и Херсонщины. Не оставляем без внимания север нашего государства, границу.

Командующие прекрасно понимают, что их задача - делать все, чтобы подавлять огонь террористов. И постоянно работаем с партнерами над тем, чтобы дальнобойность наших возможностей росла".

Детали: По словам президента, сейчас более 40 тысяч украинских военных отметили государственными наградами.

В частности, 2 марта Зеленский подписал несколько указов о награждении 847 защитников и защитниц.

Темы: ЗеленскийвойнаЗалужныйБуданов
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