В Брянской области на мине подорвались росгвардейцы: искали "украинскую ДРГ"

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что на территории России вблизи села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина "Росгвардии", которая якобы искала "украинскую ДРГ".

Источник: Telegram-канал Хинштейна

Дословно: "Возле с.Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянской СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН - получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает".

Детали: Он также опубликовал фото мины, которую якобы нашли рядом.

Кроме того, оккупанты заявили, что "вытеснили" с территории РФ призрачную "украинскую ДРГ", хотя ответственность за события в Брянской области взяли на себя россияне из так называемого "Русского добровольческого корпуса".

Предыстория:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.

Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.

В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.

Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.