В Брянской области на мине подорвались росгвардейцы: искали "украинскую ДРГ"
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что на территории России вблизи села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина "Росгвардии", которая якобы искала "украинскую ДРГ".
Источник: Telegram-канал Хинштейна
Дословно: "Возле с.Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянской СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН - получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает".
Детали: Он также опубликовал фото мины, которую якобы нашли рядом.
Кроме того, оккупанты заявили, что "вытеснили" с территории РФ призрачную "украинскую ДРГ", хотя ответственность за события в Брянской области взяли на себя россияне из так называемого "Русского добровольческого корпуса".
Предыстория:
- Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ заявил, что в регион якобы проникла украинская ДРГ, якобы схватила в заложники мирных жителей и якобы обстреляла автомобиль.
- Эту информацию быстро подхватили пропагандистские СМИ, но они публикуют очень противоречивые данные. На этом фоне появились слухи, что Путин проведет экстренное заседание своего Совета Безопасности, однако его пресс-служба это опровергла.
- В то же время украинские пограничники сообщили, что ситуация на границе с Россией является контролируемой, а информация о какой-то "украинской ДРГ" на территории РФ является информационной провокацией агрессора.
- Позже так называемый "Русский добровольческий корпус" заявил, что не "украинская ДРГ", а его воины зашли на территорию РФ 2 марта, чтобы показать, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом Путина.