В Брянской области на мине подорвались росгвардейцы: искали "украинскую ДРГ"

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что на территории России вблизи села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина "Росгвардии", которая якобы искала "украинскую ДРГ".

Источник: Telegram-канал Хинштейна

Дословно: "Возле с.Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянской СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН - получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает".

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Детали: Он также опубликовал фото мины, которую якобы нашли рядом.

Кроме того, оккупанты заявили, что "вытеснили" с территории РФ призрачную "украинскую ДРГ", хотя ответственность за события в Брянской области взяли на себя россияне из так называемого "Русского добровольческого корпуса".

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