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В Беларуси нобелевскому лауреату Бяляцкому дали 10 лет колонии

Ирина БалачукПятница, 3 марта 2023, 11:45
Алесь Бяляцкий. Фото "Вясны"

Суд в белорусском Минске приговорил нобелевского лауреата, политзаключенного Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы, трое других правозащитников получили от 7 до 9 лет колонии. 

Источник: правозащитный центр "Вясна"

Дословно "Вясна": "Судья Марина Запасник назначила:

  • председателю "Вясны" и Нобелевскому лауреату Алесю Бяляцкому – 10 лет колонии в условиях усиленного режима;
  • заместителю председателя "Вясны" и вице-президенту FIDH Валентину Стефановичу – 9 лет колонии в условиях усиленного режима;
  • координатору кампании "Правозащитники за свободные выборы" и юристу Владимиру Лабковичу – 7 лет колонии в условиях усиленного режима".

Детали: Также суд приговорил правозащитника "Вясны" Дмитрия Соловьева к 8 годам колонии заочно.

Правозащитников обвиняли по ч. 4 ст. 228 ("контрабанда организованной группой") и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса ("финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок").

Согласно версии обвинения, правозащитники, "действуя в составе организованной группы с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года, с целью использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования центра "Вясна" и других организаций обналичивали деньги, полученные от различных структур и фондов на банковские счета подконтрольной им иностранной организации".

Согласно материалам дела, осужденные "в указанном составе и с иными лицами готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности, в том числе от имени ПЦ "Вясна", незарегистрированного фонда BY_HELP, в период с мая 2020 года по 14 июля 2021 года". 

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В частности, правозащитникам вменяют в вину оплату штрафов, оплату счетов за питание в изоляторах, оплату работы адвокатов. 

 
Владимир Лабкович
Фото с сайта "Вясны"

Бяляцкий, Стефанович и Лабкович свою вину не признали.

Сообщается, что на суде ни одно ходатайство (о процессе на белорусском языке, о снятии наручников, предоставлении времени для ознакомления с делом и др.) судья не удовлетворила. 

 
Валентин Стефанович
фОТО С САЙТА "вЯСНЫ"

Бяляцкий назвал дело против правозащитников политическим преследованием.

Накануне вынесения приговора международные правозащитные организации написали заявление и повторили свои призывы освободить правозащитников и снять с них все обвинения.

Вечером 2 марта в польских городах Варшава и Гданьск прошли акции солидарности с вясновцами.

Правозащитники "Вясны" содержатся под стражей с 14 июля 2021 года.

Алесь Бяляцкий – белорусский правозащитник, председатель "Весны". Amnesty International признала его узником совести. В 2022 году Бяляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Читайте также интервью Бяляцкого: "Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"

Темы: Беларусьсудполитзаключенные
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