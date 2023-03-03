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Зеленский подписал с президентом Латвии декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 17:04

Президент Владимир Зеленский подписал с президентом Латвии Эгилсом Левитсом декларацию, в которой среди прочего говорится о поддержке европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в Телеграм Зеленского.

"Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, которая свидетельствует о поддержке Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины. Только с Украиной в своем составе Европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей", - заявил Зеленский.

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Как отмечается в декларации, Латвия и в дальнейшем будет способствовать сильной и эффективной политической и материальной поддержке Украины со стороны ЕС и Альянса, направленной на обеспечение способности Украинского государства эффективно защищать свои территории на суше, на море и в воздухе.

В декларации сказано, что правительственный и неправительственный секторы Латвии будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и будут продолжать оказывать мощную военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине.

"Латвийская Республика поддерживает Украину в том, чтобы она стала частью Североатлантического альянса, как только это позволят условия; Украина и Латвийская Республика выражают готовность провести двусторонние консультации по проблемам безопасности Украины до вступления в НАТО", - говорится в декларации.

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Президенты также подчеркнули необходимость создания правовой основы для использования замороженных и обездвиженных российских активов для поддержки восстановления Украины и с целью выплаты репараций;

Кроме того, президенты подтвердили приверженность привлечению к ответственности лиц, ответственных за военные преступления и другие тяжкие преступления, совершенные в связи с агрессивной войной России против Украины, и поддержке создания специального международного трибунала для обеспечения ответственности за преступление агрессии.

Как сообщалось, президент Латвии Эгилс Левитс в пятницу прибыл с визитом во Львов.

Темы: ЗеленскийЛатвияпрезидент
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