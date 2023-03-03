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Лаврова засмеяли в Индии на речи об "украинской агрессии" и "независимости от Запада"

"Европейская правда"Пятница, 3 марта 2023, 18:53
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова высмеяли во время выступления в Индии, когда он заявил, что Россия хочет остановить войну в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда".

Лавров выступал на отдельной панели в рамках "Раисинского диалога" - главной индийской конференции по геополитике и геоэкономике. Во время серии вопросов Лаврова спросили, как вторжение в Украину отразилось не энергетической отрасли России.

"Война, которую мы пытаемся остановить, которая была начата против нас, используя украинцев", - на этой фразе присутствующие в зале засмеялись – после короткой паузы Лавров продолжил: "отразилась на политике России, в тому числе энергетической. Яркий пример изменений – мы больше не полагаемся ни на какие партнерства на Западе".

"Мы больше не позволим им опять взрывать нефтепроводы", - добавил он, имея ввиду взрывы на "Северных потоках".

Видео на своей Facebook-странице опубликовал спикер МИД Украины Олег Николенко, добавив подпись: "Российский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях G20 в Индии".

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, министры иностранных дел G20 не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.

Темы: ЛавровИндияРосcияМИД
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