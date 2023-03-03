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Зеленский о трибунале для РФ: У мира есть долг перед каждым воином, который защищает свободу

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 марта 2023, 20:31
Зеленский о трибунале для РФ: У мира есть долг перед каждым воином, который защищает свободу
Зеленский, скрин с видеообращения 3 марта

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что создание трибунала для России является обязанностью мира перед каждым воином, который в бою защищает свободу.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "Во Львове сегодня присутствуют генеральные прокуроры и министры юстиции разных стран. Ключевой вопрос львовской конференции - ответственность России и ее руководства, именно персональная. Будет их ответственность - будет восстановлена и справедливость.

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Мир имеет четкий долг перед нашими воинами – каждой и каждым, кто сейчас в бою защищает свободу – восстановить справедливость, привлечь к ответственности государство-террориста и его руководство"

Детали: Зеленский отметил, что Украина собирает максимальную поддержку для проекта украинской резолюции по созданию трибунала для РФ, которая будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН. 

Президент поблагодарил европейских лидеров за понимание цены, которую платит украинский народ в войне.

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Темы: ЗеленскийтрибуналпрезидентРосcия
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