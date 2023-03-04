В марте Кабмин подготовит решения для бюджетной устойчивости общин – Зеленский
Суббота, 4 марта 2023, 16:50
В марте Кабинет министров подготовит решения, которые нужны общинам для бюджетной устойчивости.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении
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Детали: Зеленский сообщил, что в субботу во Львове прошло заседание Конгресса местных и региональных властей Украины.
"Были руководители центральных и местных органов власти, представители государственной власти и местных общин. Со всей нашей страны – всех регионов, всех частей", - рассказал он.
Дословно: "Договорились сегодня, что уже в марте Кабмин подготовит решения, которые нужны нашим громадам для бюджетной устойчивости. Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете Украины будут предложены Верховной Раде".
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