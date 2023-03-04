Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В марте Кабмин подготовит решения для бюджетной устойчивости общин – Зеленский

Катерина ТищенкоСуббота, 4 марта 2023, 17:50
Владимир Зеленский, фото ОП

В марте Кабинет министров подготовит решения, которые нужны общинам для бюджетной устойчивости.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Детали: Зеленский сообщил, что в субботу во Львове прошло заседание Конгресса местных и региональных властей Украины.

"Были руководители центральных и местных органов власти, представители государственной власти и местных общин. Со всей нашей страны – всех регионов, всех частей", - рассказал он.

Дословно: "Договорились сегодня, что уже в марте Кабмин подготовит решения, которые нужны нашим громадам для бюджетной устойчивости. Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете Украины будут предложены Верховной Раде".

Темы: ЗеленскийКабинет министровбюджетместная власть
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина – CNN

Зеленский осуществил ряд увольнений в высшем руководстве СБУ

дополненоСБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА

Россия за сутки нанесла 130 ударов по позициям Сил обороны под Бахмутом

видео"Люди лежали на дороге и медленно умирали": объявлены подозрения за расстрел колонны в Ирпене

Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал студентам, как Украина дальше будет жить с таким соседом как Россия
Зеленский: В этом году сотрудничество с европейскими институтами будет еще более содержательным
Зеленский о трибунале для РФ: У мира есть долг перед каждым воином, который защищает свободу
Последние новости
21:51
фотоВ Чехии начали делать надувные HIMARS, которые вводят в заблуждение на поле боя
21:43
Данилов заверил, что об окружении Бахмута речи нет
21:36
Австрийский банк более десяти лет мог обслуживать олигархов из окружения Путина - расследование
21:27
Россия потеряла в боях за Бахмут в 5 раз больше солдат, чем Украина – CNN
21:12
Кулеба призывает прокурора МУС расследовать расстрел украинского военнопленного
21:06
Боеприпасы и наказание РФ: Кулеба рассказал, о чем говорил с лидерами немецкой SPD
21:01
В Украину поступили лекарства для онкобольных на сумму почти 11 млн грн
20:53
Расстрел украинского военного будет расследовать СБУ
20:49
Генштаб: Оккупанты обустроили ВВК в гостинице в Кадиевке – возвращают на фронт раненых
20:47
Дефицит бюджета России достиг $34 миллиардов, но рост расходов замедлился – Bloomberg
Все новости...