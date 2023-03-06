Российский подсанкционный корабль с военным грузом вошел в Черное море – СМИ

Российское грузовое судно "Спарта-4", которое находится под санкциями США, пересекло Босфор и зашло в Черное море, направляясь из Сирии в порт Новороссийск.

Источник: Naval News

Детали: Сообщается, что Турция после начала войны в Украине закрыла для российских военных кораблей путь через проливы между Средиземным и Черным морями, однако на вспомогательные и торговые суда запрет не распространяется.

Издание пишет, что корабль "Спарта-4" принадлежит российской компании "СК Юг", которая находится под санкциями США.

Отмечается, что после землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля корабль доставил в сирийский порт Тартус гуманитарную помощь, а затем отправился обратно в РФ. В Босфор судно зашло 1 марта, перед этим его сопровождал ракетный корвет ВМФ РФ "Берегущий".

Как пишет издание, судно "быстро и тихо прошло через Босфор в темное время суток", а его осадка свидетельствовала о большой загрузке.

По версии Naval News, на борту корабля может быть военное оборудование. В сирийском Тартусе расположена российская военно-морская база.