Гауляйтер оккупированной Ичкерии Рамзан Кадыров начал вербовать в свои войска боевиков из так называемой "армии ДНР". Цель - усилить свою власть.

Источник: Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ

Детали: В центре называют этот процесс "феодальными течениями, которые связаны с будущим распределением власти".

Там обращают внимание, что влияние Кадырова на оккупированных территориях Донецкой области растет, и фактически они отданы ему под управление. Именно его боевики "обеспечивают порядок" и осуществляют репрессии в захваченных городах.

Сообщается также, что кадыровцы грабят регион.

Теперь же Денис Пушилин, который формально выполняет роль руководителя в захваченных районах Донетчины, согласовал "подготовку" боевиков "ДНР" в университете спецназа, который расположен в Ичкерии (Россия называет ее Чечней).

Дословно: "Это еще больше усиливает влияние Кадырова на ВОТ, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров. Кроме того, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также меняет баланс сил в будущем перераспределении власти".

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Больше деталей: В центре отметили, что кадыровцы почти не участвуют в непосредственных боевых действиях, что создает нервозность среди других воинских формирований Кремля, которые несут потери и слабеют.