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Украина и Германия совместно разоблачили сеть хакеров-вымогателей

"Европейская правда"Понедельник, 6 марта 2023, 18:46

Полицейские службы Германии и Украины провели совместную операцию против хакеров из группировки Double-Spider ("Двойной паук"), ответственных за осуществление масштабных кибератак с помощью программы-вымогателя DoppelPaymer.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Земельное ведомство по уголовным делам (LKA) Северного Рейна-Вестфалии и Национальная полиция Украины при поддержке Европола, Полиции Нидерландов и Федерального бюро расследований США 28 февраля осуществили масштабную операцию в двух странах.

Как заявили на пресс-конференции в понедельник представители LKA, тогда в Германии и Украине провели обыски, изъяли доказательства и допросили подозреваемых. Также есть ордера на арест трех человек, но они пока находятся вне досягаемости европейских органов юстиции.

Сообщается, что в нескольких преступлениях участвовали 41-летний россиянин и 32-летний мужчина, гражданство которого неизвестно. США объявили награду в размере пяти миллионов долларов за помощь в задержании россиянина. Кроме того, выдан ордер на арест гражданки РФ, которая, предположительно, работала администратором Double-Spider.

В свою очередь Европол по запросу Германии внес в перечень особо разыскиваемых людей двух россиян - 31-летнего Игоря Гаршина, одного из организаторов кибератак, и 41-летнего Игоря Турашева, вероятного администратора Double-Spider.

В целом следствию удалось выявить 11 подозреваемых, проживающих в Украине, Германии, России, России и Молдове.

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Считается, что хакерская группировка Double-Spider возникла в 2010 году и сначала занималась шантажом среди игроков в компьютерные игры, затем ее преступная деятельность распространилась на банковскую сферу. Злоумышленники нанесли ущерб более 600 фирмам, учреждениям и частным лицам.

Только в Германии насчитывается по меньшей мере 37 пострадавших компаний. Среди пострадавших - университетская клиника в Дюссельдорфе, в результате чего погибла 78-летняя пациентка, которая находилась в тяжелом состоянии и которую не успели вовремя доставить в клинику на машине скорой помощи.

Темы: Германияхакеры
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