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Польша готова создать центр обслуживания танков Leopard, предоставленных Украине

Вторник, 7 марта 2023, 15:45

Польша готова создать центр технического обслуживания немецких танков Leopard, переданных Украине.

Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Блащак ожидает, что его немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставлять запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась передать Украине.

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"Основной проблемой является нехватка запчастей. Я надеюсь на прорыв", - сказал он.

Блащак также сообщил, что на этой неделе Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard 2A4 после передачи четырех в прошлом месяце.

Польша первой из западных союзников передала Украине современные танки Leopard. Также Варшава предоставит 60 танков PT-91 Twardy.

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Темы: Польшатанки
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