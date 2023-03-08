Послы ЕС согласовали дополнительные 2 млрд евро для фонда, из которого финансируют оружие для Украины

Послы стран ЕС на встрече 8 марта согласовали выделение дополнительных 2 млрд евро для Европейского фонда мира, из которого финансируют военную помощь стран-членов для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило шведское председательство в своем Twitter.

"Сегодня послы ЕС утвердили дополнительные 2 млрд евро для Европейского фонда мира (European Peace Facility). Это решение - четкий сигнал того, что ЕС настроен и дальше оказывать военную поддержку Украине и другим партнерам", - отмечают в сообщении.

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Напомним, в начале февраля Совет ЕС утвердил седьмой транш военной помощи для Украины за средства из European Peace Facility, а также выделение средств на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных.

На начало февраля 2023 года в ЕС оценивали общую военную помощь стран-членов для Украины в 12 млрд евро - как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что общая стоимость помощи союзников для Украины составляет около 150 млрд евро, из них более трети - военная помощь.