В Киеве отменили экстренные отключения света: частично действуют в 3 районах
Четверг, 9 марта 2023, 09:22
В настоящее время в Киеве отменили экстренные отключения света, сообщили столичные власти.
Источник: пресс-служба КГВА
Дословно: "Отменены экстренные отключения света".
Детали: Сообщается, что однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.
Что предшествовало:
- В Киеве во время масштабной воздушной тревоги 9 марта прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие.
- 40% столичных жителей остались без отопления в результате российской ракетной атаки ночью и утром 9 марта.