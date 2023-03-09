В Киеве отменили экстренные отключения света: частично действуют в 3 районах

В настоящее время в Киеве отменили экстренные отключения света, сообщили столичные власти.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "Отменены экстренные отключения света".

Детали: Сообщается, что однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Что предшествовало: