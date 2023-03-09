Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве отменили экстренные отключения света: частично действуют в 3 районах

Станислав ПогориловЧетверг, 9 марта 2023, 09:22
В Киеве отменили экстренные отключения света: частично действуют в 3 районах
Фото: Getty Images

В настоящее время в Киеве отменили экстренные отключения света, сообщили столичные власти.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "Отменены экстренные отключения света".

Детали: Сообщается, что однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Что предшествовало:

Темы: Киевэнергетикаракетный ударвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Киев
В Одесской области и в ряде районов Киева – отключения света
Трое пострадавших, пять авто сгорели: полиция показала последствия удара РФ по Киеву
"Шахеды", крылатые ракеты и баллистика: по Киеву в четверг Россия била почти всем – КГВА
Последние новости
20:27
Президент Чехии: вступление Украины в ЕС не будет таким противоречивым, как в НАТО
20:23
Экс-главу ГПЗКУ экстрадировали в Украину
20:09
В МИД признали кадровый голод и создают систему отбора послов "вне системы"
20:01
Пиротехники и гражданский подорвались на боеприпасах РФ на Херсонщине: есть погибший
19:53
В правительстве Сербии вдруг предложили как можно быстрее ввести санкции против РФ
19:38
Россия готова продлить "зерновую сделку", но только на 60 дней
19:35
В Раде хотят официально признать политический режим в России как рашизм
19:31
фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании
19:26
видеоВСУ показали, как выглядит населенный пункт возле Бахмута после боев
19:18
Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат
Все новости...