В Киеве отменили экстренные отключения света: частично действуют в 3 районах

В настоящее время в Киеве отменили экстренные отключения света, сообщили столичные власти.

Источник: пресс-служба КГВА

Дословно: "Отменены экстренные отключения света".

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Детали: Сообщается, что однако из-за перегрузки одной из линий экстренные отключения еще действуют в части Голосеевского, Соломенского и Святошинского районов.

Что предшествовало:

В Киеве во время масштабной воздушной тревоги 9 марта прогремели взрывы в нескольких районах, есть пострадавшие.

40% столичных жителей остались без отопления в результате российской ракетной атаки ночью и утром 9 марта.