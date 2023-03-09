У Києві скасували екстрені відключення світла: частково діють у 3 районах
Четвер, 9 березня 2023, 09:22
Наразі в Києві скасували екстрені відключення світла, повідомила столична влада.
Джерело: пресслужба КМВА
Дослівно: "Скасовані екстрені відключення світла".
Деталі: Повідомляється, що однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.
Що було раніше:
- У Києві під час масштабної повітряної тривоги 9 березня прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.
- 40% столичних жителів залишилися без опалення у результаті російської ракетної атаки вночі та вранці 9 березня.