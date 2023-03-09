У Києві скасували екстрені відключення світла: частково діють у 3 районах

Наразі в Києві скасували екстрені відключення світла, повідомила столична влада.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "Скасовані екстрені відключення світла".

Деталі: Повідомляється, що однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

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