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У Києві скасували екстрені відключення світла: частково діють у 3 районах

Станіслав ПогоріловЧетвер, 9 березня 2023, 09:22
У Києві скасували екстрені відключення світла: частково діють у 3 районах
Фото: Getty Images

Наразі в Києві скасували екстрені відключення світла, повідомила столична влада.

Джерело: пресслужба КМВА

Дослівно: "Скасовані екстрені відключення світла".

Деталі: Повідомляється, що однак через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

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Теми: Київенергетикаракетний ударвійна
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