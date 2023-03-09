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Белорусский регион подписал соглашение с Крымом, который Минск не признает российским

"Европейская правда"Четверг, 9 марта 2023, 14:07
Белорусский регион подписал соглашение с Крымом, который Минск не признает российским
Фото: Витебский облисполком

Председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал соглашение о сотрудничестве с властями оккупированного Крыма, который официальный Минск признает территорией Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Зеркало".

В Витебском облисполкоме рассказали, что соответствующие документы Субботин подписал во время рабочего визита в Москву.

"Стороны договорились о создании рабочих органов по линии исполнительной власти, также была согласована подготовка плана реализации Соглашения на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении облисполкома.

Оккупационные "власти" Крыма заявили, что соглашение предусматривает торгово-экономическое сотрудничество с Витебской областью, а также пригласили белорусские предприятия к работе на аннексированном полуострове.

Как напоминает "Зеркало", еще в мае 2022 года глава Витебского облисполкома заявлял о готовности "возобновлять полномасштабное сотрудничество с Крымом по всем направлениям с учетом исторически сложившихся связей, а также новых возможностей, открывающихся на современном этапе развития регионов".

Белорусские власти официально не признавали Крым российским, но с их стороны несколько раз звучали заявления о "фактическом" признании.

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"Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - говорил белорусский диктатор Александр Лукашенко в ноябре 2021 года, добавив, что имеет полное право на посещение Крыма.

В июле 2022-го, уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, Лукашенко заявил, что он де-факто и так признал образование "ЛНР" и "ДНР", а также аннексию Крыма Россией, и в случае необходимости издаст соответствующий указ.

Темы: БеларусьКрымоккупация
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