Путин прилагает усилия, чтобы формировать антизападную коалицию в ООН – ISW

Диктатор Владимир Путин изменил концепцию внешней политики России накануне председательства РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций для будущих усилий, направленных на формирование антизападной коалиции в ООН.

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин 31 марта утвердил новую концепцию внешней политики России, направленную продвижение Кремлем антизападной коалиции.

В отчете напоминают, что в новой концепции внешней политики Запад изображается как антироссийская и международная дестабилизирующая сила, и прямо заявляется, что США и их "сателлиты" развязали гибридную войну, направленную на ослабление России.

"Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, имеет целью поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока", - напоминают специалисты.

В институте считают, что предложение Путина сформировать антизападный блок во время визита Си в Россию не было воспринято положительно, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предполагал с Западом.

Аналитики предполагают: вероятно, Кремль решил обнародовать новую внешнеполитическую концепцию накануне председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих усилий в Организации, направленных на формирование антизападной коалиции.

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В отчете говорится и о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает использовать громкие публичные заявления, чтобы изобразить Беларусь как суверенное государство, несмотря на то, что де-факто она занята российскими войсками.

Специалисты отмечают, что Лукашенко повторил шаблонную риторику о том, что он является равноправным партнером Путина в защите России и Беларуси.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев использовал комментарии о введении миротворческих сил в Украину для продолжения информационных операций, которые изображают Запад как эскалацию.

Эксперты предполагают, что Медведев, вероятно, отреагировал на заявления Виктора Орбана от 31 марта о якобы европейских дискуссиях о введении миротворческих сил в Украину и заявил, что российские войска станут мишенью для гипотетических миротворцев.

Медведев утверждал, что миротворческая миссия под руководством Запада в Украине закончится трагедиями, напоминающими Югославию и другие конфликты.

При этом, говорится в обзоре, кроме комментариев Орбана, нет никаких признаков того, что западные официальные лица серьезно обсуждают такое предложение, и Медведев, вероятно, использовал комментарии Орбана для создания фальшивого тезиса, чтобы изобразить Запад как пытающийся эскалировать войну в Украине.

Основные выводы ISW от 31 марта: