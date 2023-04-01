Шойгу пообещал оккупантам, что РФ будет наращивать объемы боеприпасов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание и заявил, что страна агрессор принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов, но количество обеспечения "уже выросло кратно".

Источник: Шойгу, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Шойгу отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию".

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При этом "количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".

По словам российского министра обороны, это позволит "выполнять поставленные Путиным задачи" на войне.