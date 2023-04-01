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Шойгу пообещал оккупантам, что РФ будет наращивать объемы боеприпасов

Роман ПетренкоСуббота, 1 апреля 2023, 11:32
Шойгу пообещал оккупантам, что РФ будет наращивать объемы боеприпасов
ШОЙГУ И ПУТИН, GETTY IMAGES

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки российских войск совещание и заявил, что страна агрессор принимает необходимые меры по наращиванию боеприпасов, но количество обеспечения "уже выросло кратно".

Источник: Шойгу, которого цитирует "РИА Новости"

Детали: Шойгу отметил, что "объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов определены, принимаются необходимые меры по их наращиванию".

При этом "количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".

По словам российского министра обороны, это позволит "выполнять поставленные Путиным задачи" на войне.

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Темы: РосcиявойнаПутин
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