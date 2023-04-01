На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"

На фронте погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".

Источник: официальная страница "Моджахеда" в Telegram

Детали: "Моджахед" был основателем и командиром боевой группы "Vendetta".

Уроженец Беларуси, Ляшук пошел добровольцем воевать за Украину после оккупации Россией Крыма в 2014 году. В 2015 году был ранен.

В том же году был задержан по делу против батальона "Торнадо", бойцом которого он был. В 2017 году был приговорен к 10 годам заключения, однако в июне 2021 года вышел на свободу по "закону Савченко", согласно которому 1 день предварительного заключения учитывается как 2 дня срока отбывания наказания.

После начала полномасштабного вторжения России снова пошел на фронт. Летом 2022 года во второй раз был ранен.