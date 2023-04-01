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На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"

"Украинская правда"Суббота, 1 апреля 2023, 16:28
На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец Моджахед
Даниил Ляшук, фото из Telegram

На фронте погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед".

Источник: официальная страница "Моджахеда" в Telegram

Детали: "Моджахед" был основателем и командиром боевой группы "Vendetta".

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Уроженец Беларуси, Ляшук пошел добровольцем воевать за Украину после оккупации Россией Крыма в 2014 году. В 2015 году был ранен.

В том же году был задержан по делу против батальона "Торнадо", бойцом которого он был. В 2017 году был приговорен к 10 годам заключения, однако в июне 2021 года вышел на свободу по "закону Савченко", согласно которому 1 день предварительного заключения учитывается как 2 дня срока отбывания наказания.

После начала полномасштабного вторжения России снова пошел на фронт. Летом 2022 года во второй раз был ранен.

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Темы: Вооруженные силывойнаБеларусь
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